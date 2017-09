Want to follow TPB and cast on social media but don’t know which accounts are 4realz or fakey fakertons? Here’s a list of the accounts you need to follow.Other verified accounts will be added soon!Facebook http://www.facebook.com/RickyJulianBubbles (tour information)Twitter (click on the name to go to the page) @SWEARNET – Official information about SwearNet and Trailer Park Boys @trailerparkboys - Official Trailer Park Boys @msmithbubbles – Mike Smith @realrobbwells – Robb Wells @patroachrandy – Pat Roach @johndunsworth – John Dunsworth @lucydecoutere – Lucy @SarahDunsworth – Sarah @JeannaHarrison – Jeanna Harrison (Trinity) @corybowles – Cory @TorrensJonathan – Jonathan Torrens @bernierobichaud – Bernard Robichaud (Cyrus) @SamTarascoTPB – Sam TarascoJP Tremblay is NOT on Twitter, do not follow any cocksucker who claims to be him!InstagramTumblrVineTrailer Park Boys Official - https://vine.co/v/hqpHTnWYqut Cory - https://vine.co/v/hb6JV7eh6h5 Sarah - https://vine.co/v/hqdb0wX6Hm3 Google+SwearNet: https://plus.google.com/u/0/105428019881266025514/posts Ricky, Julian and Bubbles tour/ticket siteThe ORG also has a Facebook, Twitter and Tumblr page: